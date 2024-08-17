Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meriahnya HUT Ke-79 RI di Tangsel, Pawai Tank hingga Anak Disabilitas Pecahkan Rekor

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:06 WIB
Meriahnya HUT Ke-79 RI di Tangsel, Pawai Tank hingga Anak Disabilitas Pecahkan Rekor
Semarak HUT Ke-79 RI di Tangerang Selatan (Foto: Ist/Hambali)
TANGSEL - Peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 atau HUT ke-79 RI di Tangerang Selatan berlangsung meriah. Beragam perlombaan digelar hingga pemecahan rekor dunia.

Berbeda dari tahun sebelumnya, kemeriahan sudah terasa sejak sebelum 17 Agustus 2024. Berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan, seperti perlombaan oleh Perangkat Daerah dan dilanjut perlombaan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tangsel.

Pemkot Tangsel juga menggelar dzikir dan doa bersama sebagai ucapan syukur menyambut HUT ke-79 RI. Kemudian, dilanjutkan upacara renungan suci sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berkorban untuk Bangsa Indonesia.

Bahkan, semarak kemerdekaan di Tangsel semakin luar biasa, usai terjadi pemecahan rekor dunia dan Indonesia yang dilakukan oleh Band I'M Star, Anak Berkebutuhan Khusus.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, upacara peringatan HUT ke-79 RI juga berlangsung berbeda. Berkat kolaborasi bersama Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala, Pemkot Tangsel menggelar upacara di Lapangan Yonkav-9/SDK.

"Dan tak hanya itu, saya bersama pak wakil dan Forkopimda naik tank menuju lapangan upacara HUT ke-79 RI. Ini sesuatu yang beda dari peringatan-peringatan sebelumnya," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
