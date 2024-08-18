Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Sejumlah Menteri Besok, Ini Nama-Nama yang Beredar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:01 WIB
Jokowi Dikabarkan Akan <i>Reshuffle</i> Sejumlah Menteri Besok, Ini Nama-Nama yang Beredar
Presiden Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan kocok ulang, atau reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesi Maju.

Sejumlah nama bakal digeser dan digantikan, terutama menteri dari PDI Perjuangan dan Menteri dari Partai Nasdem.

Berikut nama-nama yang beredar: 

Beredar info pergantian menteri besok senin 
1. Menkumham Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas
2. ⁠Menteri LHK, Siti Nurbaya diganti Raja Juli Antoni
3. ⁠Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia
4. ⁠Rosan Roeslani Jadi Menteri BKPM
5. ⁠Prof Dadan, Kepala Badan Gizi
6. ⁠Prof Rahmat, Kepala Badan Pangan

Saat dikonfirmasi perihal ini, Ketua DPP PSI, Ariyo Bimo mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi soal reshuffle.

"Saya belum dapat konfirmasi resminya (dari istana dan raja juli antoni). Kita doakan yang terbaik buat Bro Toni," katanya saat dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859//wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement