Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Sejumlah Menteri Besok, Ini Nama-Nama yang Beredar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan kocok ulang, atau reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesi Maju.

Sejumlah nama bakal digeser dan digantikan, terutama menteri dari PDI Perjuangan dan Menteri dari Partai Nasdem.

Berikut nama-nama yang beredar:

Beredar info pergantian menteri besok senin

1. Menkumham Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas

2. ⁠Menteri LHK, Siti Nurbaya diganti Raja Juli Antoni

3. ⁠Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia

4. ⁠Rosan Roeslani Jadi Menteri BKPM

5. ⁠Prof Dadan, Kepala Badan Gizi

6. ⁠Prof Rahmat, Kepala Badan Pangan

Saat dikonfirmasi perihal ini, Ketua DPP PSI, Ariyo Bimo mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi soal reshuffle.

"Saya belum dapat konfirmasi resminya (dari istana dan raja juli antoni). Kita doakan yang terbaik buat Bro Toni," katanya saat dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)