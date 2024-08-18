Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Silaturahmi Ridwan Kamil, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Bertanya: Jakarta Mau Dibawa ke Mana, Pak?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:27 WIB
Terima Silaturahmi Ridwan Kamil, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Bertanya: Jakarta Mau Dibawa ke Mana, Pak?
Ridwan Kamil dapat dukungan Perindo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Angela menjelaskan kegiatan silaturahmi ini juga turut membahas beberapa gagasan dari Ridwan Kamil. Dia mengatakan gagasan yang diungkap Ridwan Kamil ini begitu selaras dengan visi dan misi Partai Perindo.

“Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya karna saya juga warga Jakarta, jadi petanyaan pertama yang saya lontarkan adalah mau dibawa kemana Jakarta ini pak,” ungkap Angela di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Angela mengatakan ada lebih dari 70 gagasan yang diungkap Ridwan Kamil di forum silaturahmi ini. Ia menjelaskan kota Jakarta masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi untuk membangun Jakarta menjadi kota yang semakin baik.

“Karena sebagai warga Jakarta saya melihat banyak trobosan yang sudah dilakukan, tapi juga ada PR yang harus diselesaikan,” ungkap Angela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096//dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185903//bawaslu_dan_perindo_jabar-NYI2_large.jpg
Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901//dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement