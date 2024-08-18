Terima Silaturahmi Ridwan Kamil, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Bertanya: Jakarta Mau Dibawa ke Mana, Pak?

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Angela menjelaskan kegiatan silaturahmi ini juga turut membahas beberapa gagasan dari Ridwan Kamil. Dia mengatakan gagasan yang diungkap Ridwan Kamil ini begitu selaras dengan visi dan misi Partai Perindo.

“Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya karna saya juga warga Jakarta, jadi petanyaan pertama yang saya lontarkan adalah mau dibawa kemana Jakarta ini pak,” ungkap Angela di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Angela mengatakan ada lebih dari 70 gagasan yang diungkap Ridwan Kamil di forum silaturahmi ini. Ia menjelaskan kota Jakarta masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi untuk membangun Jakarta menjadi kota yang semakin baik.

“Karena sebagai warga Jakarta saya melihat banyak trobosan yang sudah dilakukan, tapi juga ada PR yang harus diselesaikan,” ungkap Angela.