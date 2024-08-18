Maju di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Ngaku Tidak Ada Beban

JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku dirinya merasa tidak ada beban ketika ditunjuk untuk maju di Pilgub Jakarta. Menurutnya, sebagai kader harus menerima keputusan partai.

"Saya itu kader partai, ketika partai sudah berhitung sudah mengkalkulasi dan menugaskan di mana pun, tugas kader partai itu adalah memberi masukan dan menerima, jadi gaada istilah beban," kata Ridwan Kamil saat bersilaturahmi dengan pengurus DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menilai, di mana pun dirinya akan maju, jika dipercaya untuk mengemban amanah nantinya sama saja tugasnya, yakni melayani masyarakat.