Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maju di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Ngaku Tidak Ada Beban

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:31 WIB
Maju di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Ngaku Tidak Ada Beban
Ridwan Kamil dapat dukungan Perindo
A
A
A

JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku dirinya merasa tidak ada beban ketika ditunjuk untuk maju di Pilgub Jakarta. Menurutnya, sebagai kader harus menerima keputusan partai. 

"Saya itu kader partai, ketika partai sudah berhitung sudah mengkalkulasi dan menugaskan di mana pun, tugas kader partai itu adalah memberi masukan dan menerima,  jadi gaada istilah beban," kata Ridwan Kamil saat bersilaturahmi dengan pengurus DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024). 

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menilai, di mana pun dirinya akan maju, jika dipercaya untuk mengemban amanah nantinya sama saja tugasnya, yakni melayani masyarakat. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096//dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185903//bawaslu_dan_perindo_jabar-NYI2_large.jpg
Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901//dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement