HOME NEWS NASIONAL

Pendaftaran Calon Ketum Partai Golkar Dibuka Besok, Ini Syaratnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:20 WIB
Pendaftaran Calon Ketum Partai Golkar Dibuka Besok, Ini Syaratnya
Ketua Panitia Rapimnas Partai Golkar Bambang Soesatyo (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar membuka pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar mulai besok, Senin, 19 Agustus 2024. Pendaftaran dibuka sejak pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, partainya akan membuka pendaftaran calon ketua umum satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

"Pembukaan pendaftaran sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, dimulai besok jam 4 sore sampai jam 10.00 WIB dengan persyaratan yang telah diatur oleh UUD," kata Bamsoet yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munas Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adis Kadier menjelaskan, bakal calon ketua umum harus mendapatkan minimal 30 persen surat dukungan, dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 Partai Golkar tingkat 1 di 38 Provinsi dan DPD Partai Golkar tingkat 2 508 kabupaten/kota sebagai pemilik hak suara..

Calon ketua umum Partai Golkar, kata Adis, juga harus mendapatkan dukungan dari organisasi pendiri dan organisasi sayap partai, dan kemudian diverifikasi oleh steering comitte. 

