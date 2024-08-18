Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menakar Keuntungan di Balik Jokowi Reshuffle Kabinet Besok

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:57 WIB
Menakar Keuntungan di Balik Jokowi Reshuffle Kabinet Besok
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan kocok ulang atau reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pada Senin Besok, 19 Agustus 2024. Informasi yang diperoleh, reshuffle akan dilakukan sekira pukul 09.30 WIB.

Menanggapi hal tersebut, Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing mengatakan, hal itu justru menguntungkan bagi para menteri yang diganti. Sebab, menteri baru yang bekerja sekitar 2 bulan itu harus membuat laporan pertanggungjawaban. 

"Menteri-menteri yang diganti Itu menguntungkan mereka, di akhir masa jabatan relatif dia tidak membuat suatu laporan pertanggungjawaban lagi karena diganti," kata Emrus saat dihubungi Okezone, Minggu (18/8/2024).

Lebih lanjut, menteri yang diganti justru merasa sukacita karena tanggung jawab membuat laporan di masa jabatan akan dibebani kepada menteri-menteri baru.

"Maka, secara pribadi menurut saya para menteri yang diganti itu saya kira mereka akan suka cita akan senang karena yang membuat laporan Kementerian itu nanti tentu menteri paling terakhir atau paling yang berakhir masa jabatan," ucapnya.

Dengan demikian, sejumlah menteri yang diganti nantinya tidak perlu repot dan diuntungkan dalam berbagai kondisi. 

"Maka terus-terus apakah disadari oleh bapak presiden atau tidak sebenarnya menguntungkan bagi para menteri yang diganti tadi. Mereka tidak repot untuk membuat suatu laporan sebagai sebuah laporan hasil pertanggungjawaban kepada Presiden jadi yang repot itu menteri yang 2 bulan ini repot sendiri," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
