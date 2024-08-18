Gibran Tak Diundang ke Rapimnas dan Munas Partai Golkar

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan (Munas) pada Selasa 20 Agustus 2024 dan Rabu 21 Agustus 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Namun, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang santer masuk bursa ketua umum Partai Golkar tak diundang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pihaknya mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Penutupan jam 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden republik Indonesia Pak Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih bapak Prabowo Subianto," kata Bamsoet di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/8/2024).

Namun, Sekretaris Panitia Penyelenggara Munas dan Rapimnas Partai Golkar 2024, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan pihaknya tidak mengundang Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut.

"Sejauh ini, kami belum ada arahan terkait dengan untuk mengundangnya (Gibran)," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu.