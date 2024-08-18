Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tak Diundang ke Rapimnas dan Munas Partai Golkar

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |22:08 WIB
Gibran Tak Diundang ke Rapimnas dan Munas Partai Golkar
Ketua Panitia Rapimnas dan Munas Golkar Bambang Soesatyo (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan (Munas) pada Selasa 20 Agustus 2024 dan Rabu 21 Agustus 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Namun, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang santer masuk bursa ketua umum Partai Golkar tak diundang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pihaknya mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Penutupan jam 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden republik Indonesia Pak Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih bapak Prabowo Subianto," kata Bamsoet di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/8/2024).

Namun, Sekretaris Panitia Penyelenggara Munas dan Rapimnas Partai Golkar 2024, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan pihaknya tidak mengundang Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut.

"Sejauh ini, kami belum ada arahan terkait dengan untuk mengundangnya (Gibran)," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement