Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reshuffle Kabinet, Raja Juli Dikabarkan Geser Siti Nurbaya Jadi Menteri LHK, PSI: Kita Doakan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |22:29 WIB
Reshuffle Kabinet, Raja Juli Dikabarkan Geser Siti Nurbaya Jadi Menteri LHK, PSI: Kita Doakan
Raja Juli Antoni (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin santer terdengar akan digelar pada Senin, 19 Agustus 2024. Sejumlah nama menteri disebut bakal diganti. 

Salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang diisukan bakal diganti oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo mengaku belum mendengar informasi tersebut, baik dari istana maupun Raja Juli Antoni. Namun, pihaknya akan mendoakan yang terbaik untuk posisi sekjen partainya itu.

"Saya belum dapat konfirmasi resminya (dari istana dan Raja Juli Antoni). Kita doakan yang terbaik buat Bro Toni," katanya, Minggu (18/8/2024).

Tak hanya posisi Menteri LHK, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dikabarkan akan direshuffle dan diisi Bahlil Lahadalia.

Sementara posisi Menteri Investasi yang diduduki Bahlil diisi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement