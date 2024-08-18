Reshuffle Kabinet, Raja Juli Dikabarkan Geser Siti Nurbaya Jadi Menteri LHK, PSI: Kita Doakan

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin santer terdengar akan digelar pada Senin, 19 Agustus 2024. Sejumlah nama menteri disebut bakal diganti.

Salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang diisukan bakal diganti oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo mengaku belum mendengar informasi tersebut, baik dari istana maupun Raja Juli Antoni. Namun, pihaknya akan mendoakan yang terbaik untuk posisi sekjen partainya itu.

"Saya belum dapat konfirmasi resminya (dari istana dan Raja Juli Antoni). Kita doakan yang terbaik buat Bro Toni," katanya, Minggu (18/8/2024).

Tak hanya posisi Menteri LHK, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dikabarkan akan direshuffle dan diisi Bahlil Lahadalia.

Sementara posisi Menteri Investasi yang diduduki Bahlil diisi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

(Arief Setyadi )