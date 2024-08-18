Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ace Hasan Sebut Bahlil Penuhi Syarat Jadi Caketum Golkar

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |22:44 WIB
Ace Hasan Sebut Bahlil Penuhi Syarat Jadi Caketum Golkar
Bahlil Lahadalia (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah memenuhi syarat menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga bisa maju untuk menggantikan Airlangga Hartarto.

Ace Hasan yang juga Sekretaris Panitia Penyelenggara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan (Munas) 2024 itu mengatakan, selain memenuhi persyaratan. Bahlil juga dianggap memiliki pengalaman.

"Saya yakin beliau memenuhi baik dari segi persyaratan, pengalaman beliau sebagai pengurus DPD Provinsi Papua," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/8/2024).

"Insya Allah beliau juga mendapatkan dukungan dari para pengurus DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia," sambungnya.

Ace menjelaskan, persyaratan calon Ketua Umum Golkar adalah pernah menjadi pengurus DPP maupun DPD tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta mengumpulkan setidaknya 30 persen suara pada Munas nanti.

Halaman:
1 2
      
