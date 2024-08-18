Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Netizen Kaget Liat Foto Zulhas Mejeng di Time Square New York

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:18 WIB
Netizen Kaget Liat Foto Zulhas Mejeng di Time Square New York
Netizen Kaget Liat Foto Zulhas Mejeng di Time Square/ist
A
A
A

JAKARTA  – Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar kongres bertajuk ‘Indonesia Terdepan’ serta ditampilkan gambaran IKN sebagai kota masa depan di Indonesia. Kongres PAN akan digelar di Hotel Indonesia, pada 23-24 Agustus 2024.

“Jadi kita sudah persiapan matang karena sudah lama. Kita ingin memberikan contoh untuk seluruh masyarakat, kongres kita berusaha keras memberikan contoh terbaik. Dan nanti akan ada kejutan-kejutan menarik, bisa disaksikan secara virtual, Mas Eko akan bikin bagus-bagus,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Jelang kongres PAN, foto Zulhas muncul di Times Square New York, Amerika Serikat. Times Square sendiri merupakan salah satu persimpangan jalan utama di Kota New York, yang sering menjadi tujuan utama parawisatawan dari berbagai negara.

Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram PAN @amanatnasional,terlihat tulisan ‘PAN PAN PAN Kongres Partai Amanat Nasional’ beserta foto Zulhasmejeng di Time Square New York.

“Wow wow udah sampe Times Square,” tulis akun Instagram@amanatnasional, Minggu (18/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3048949/pan-gWJt_large.jpg
Zulhas Ungkap Alasan Kongres PAN Angkat Tema Indonesia Terdepan dan Usung IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3048939/pan-kfvV_large.jpg
Zulhas Undang Kaesang Hadiri Kongres Ke-6 PAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048568/pan-RL72_large.jpeg
Kongres PAN di Sekitar Bundaran HI, Zulhas: Tonggak Sejarah Kemajuan Usai Indonesia Merdeka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846985/begini-upaya-pan-gandeng-anak-muda-aktif-berpolitik-qkpYaLWdbo.jpg
Begini Upaya PAN Gandeng Anak Muda Aktif Berpolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/337/2846633/tren-positif-elektabilitas-jelang-pemilu-zulhas-minta-kader-pan-jangan-terlena-2Cz65ShkWF.jpeg
Tren Positif Elektabilitas Jelang Pemilu, Zulhas Minta Kader PAN Jangan Terlena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/337/2832263/survei-ipo-elektabilitas-pan-geser-pks-dampak-kinerja-mendag-zulhas-a72cKkpBLH.jpg
Survei IPO : Elektabilitas PAN Geser PKS, Dampak Kinerja Mendag Zulhas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement