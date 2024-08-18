Netizen Kaget Liat Foto Zulhas Mejeng di Time Square New York

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar kongres bertajuk ‘Indonesia Terdepan’ serta ditampilkan gambaran IKN sebagai kota masa depan di Indonesia. Kongres PAN akan digelar di Hotel Indonesia, pada 23-24 Agustus 2024.

“Jadi kita sudah persiapan matang karena sudah lama. Kita ingin memberikan contoh untuk seluruh masyarakat, kongres kita berusaha keras memberikan contoh terbaik. Dan nanti akan ada kejutan-kejutan menarik, bisa disaksikan secara virtual, Mas Eko akan bikin bagus-bagus,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Jelang kongres PAN, foto Zulhas muncul di Times Square New York, Amerika Serikat. Times Square sendiri merupakan salah satu persimpangan jalan utama di Kota New York, yang sering menjadi tujuan utama parawisatawan dari berbagai negara.

Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram PAN @amanatnasional,terlihat tulisan ‘PAN PAN PAN Kongres Partai Amanat Nasional’ beserta foto Zulhasmejeng di Time Square New York.

“Wow wow udah sampe Times Square,” tulis akun Instagram@amanatnasional, Minggu (18/8/2024).