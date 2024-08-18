Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Bela Palestina, 8 KA dari Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |03:09 WIB
Ada Aksi Bela Palestina, 8 KA dari Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
Kereta api (Foto: Widya Michella/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Minggu, 18 Agustus 2024. Hai ini guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir akibat adanya aksi damai massa Aliansi Rakyat Bela Palestina.

Aksi tersebut rencananya akan digelar di Monumen Patung Kuda Silang Monas pada pukul 06.00-09.00 WIB.

"Kereta api yang biasanya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara akan diberhentikan di stasiun tersebut untuk menghindari keterlambatan calon penumpang. Pengaturan ini berlaku untuk keberangkatan KA antara pukul 06.00-10.00 WIB," kata 
Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir, dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Minggu 18 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Argo Semeru KA 18A: Gambir – Surabaya Gubeng (06.20 WIB)
2. Papandayan KA 7048A: Gambir – Garut (06.30 WIB)
3. Argo Muria KA 14: Gambir – Semarang (07.00 WIB)
4. Argo Bromo Anggrek KA 2: Gambir – Surabaya Pasar Turi (08.20 WIB)
5. Argo Cheribon KA 26: Gambir – Cirebon (08.30 WIB)
6. Taksaka KA 68: Gambir – Yogyakarta (09.20 WIB)
7. Pangandaran Plb 7028A: Gambir – Banjar (09.30 WIB)
8. Sembrani Plb 62A: Gambir – Surabaya Pasar Turi (09.50 WIB)

"Waktu keberangkatan dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Penumpang diharapkan memanfaatkan opsi keberangkatan dari Stasiun Jatinegara untuk menghindari risiko kemacetan," kata dia.

"Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Contact Center 121 atau melalui media sosial KAI 121," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
