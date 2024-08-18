Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Akhir Pekan di Jabodetabek Diprakirakan Cerah Berawan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:29 WIB
Cuaca Akhir Pekan di Jabodetabek Diprakirakan Cerah Berawan
Cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)




JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta dan sekitarnya akan cerah berawan pada akhir pekan ini, Minggu (18/8/2024). Prakiraan cuaca akan berlangsung sepanjang hari tepatnya sejak Minggu dini hari hingga menuju Senin 19 Agustus 2024.

Untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ), cuaca cerah berawan berlangsung di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Barat hingga Pusat sepanjang hari. Khusus Jakarta Timur dan Selatan, cuaca yang sama juga diperkirakan akan terjadi namun pada siang hari, keduanya akan mengalami kondisi berawan. Suhu udara di mantan Ibukota Indonesia tersebut akan berada di rentang antara 24-33 derajat celsius.

Kemudian, untuk Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok, cerah berawan juga diprakirakan akan berlangsung sepanjang hari. Suhu udara di ketiga daerah tersebut, berada di rentang antara 19-31 derajat celsius.

Sedangkan untuk Kota dan Kabupaten Bekasi, cuaca cerah berawan juga akan terjadi sepanjang hari. Suhu udara yang berlangsung pun antara 23-34 derajat Celsius. Kondisi serupa juga terjadi di Kota dan Kabupaten Tangerang, dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celsius. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
