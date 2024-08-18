Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak 6 Motor di Kemang Jaksel, Pengemudi Nyaris Diamuk Massa

Rio Manik , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |07:32 WIB
JAKARTA - Mobil sedan menabrak enam motor dan satu kendaraan roda empat lainnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Diduga kecelakaan tersebut terjadi akibat diduga si pengemudi sedang melaju dalam kecepatan tinggi, pada Minggu (18/8/2024), dini hari tadi. 

Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mobil sedan nyaris diamuk massa atau dari korban yang tidak terima kendaraannya ditabrak. Beruntung, warga menyelamatkan pengendara mobil sedan tersebut. 

“Dia nabrak kayaknya mah ngebut. Nabrak mobil dahulu. Baru nabrak motor sini. Motor ada 6,” kata Iqbal salah satu korban yang motornya ditabrak mobil sedan tersebut. 

Menurut Iqbal, sedan berwarna merah bergerak dari Bangka menuju wilayah Kemang dengan kecepatan tinggi. Seketika, kata Iqbal, kendaraan roda empat itu langsung menabrak motor yang sedang terparkir.

Mobil sedan tersebut terbalik di tengah ruas jalan kemang usai menabrak motor dan mobil. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 

Dalam peristiwa ini, polisi langsung membawa pemilik sedan dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan demi mengusut perisitiwa ini lebih lanjut. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
