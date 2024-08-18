Jessica Wongso Bebas Bersyarat Hari Ini, Begini Suasana di Lapas Perempuan Pondok Bambu

JAKARTA - Jessica Wongso bebas bersyarat dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna salihin dari Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Minggu (18/8/2024) ini. Saat ini, terpantau awak media ramai menunggu di depan lapas.

Berdasarkan pantauan, kawasan depan Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta ramai oleh awak media yang menunggu di pinggiran jalan. Di lapas, sudah ada tim dari pengacara Jessica yang menunggu keluarnya wanita itu dari balik lapas.

Hingga kini, belum Jessica masih berada di lapas. Tim pengacara Jessica pun menunggu di dalam area pelataran lapas, hanya saja tim pengacara belum mau berbicara di luar lapas.

Tim pengacara sempat mengobrol dengan awak media dari balik jeruji pagar lapas. Jika mereka menantikan keluarnya Jessica dari dalam lapas.

Arus lalu lintas di jalan depan lapas terpantau ramai lancar. Awak media tak diperkenankan untuk masuk ke dalam pelataran lapas.

(Puteranegara Batubara)