Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringati HUT ke-79 RI, Lido Lake Resort Gelar Pound Colour dan Donor Darah Bersama MNC Peduli

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |16:56 WIB
Peringati HUT ke-79 RI, Lido Lake Resort Gelar Pound Colour dan Donor Darah Bersama MNC Peduli
Lido
A
A
A

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar Pound Colour Independence dan Donor darah di kawasan Lido Adventure Park, Cigombong, Kabupaten Bogor. Acara ini digelar dalam rangkaian untuk memeriahkan HUT ke-79 RI.

"Untuk kegiatan hari ini adalah rangkaian peringatan HUT Indonesia ke-79 kami mengadakan event pound colour spesial Hari Kemerdekaan," kata Marketing Communication Manager Lido Lake Resort M. Rizki Sutrisna kepada MNC Portal, Minggu (18/8/2024).

Adapun acara ini pun sangat meriag karena diikuti oleh sekitar 170 peserta dari komunitas olahraga pound fit di Bogor. Ditambah juga dengan kegiatan sosial berupa donor darah bersama MNC Peduli. 

"Selain pound colour kita juga melakukan acara CSR (Corporte Social Responsbility) yaitu donor darah. Kita memadukan healty and charity. Healty itu mengadakan pound fit dan charity-nya mengadakan donor darah dengan MNC Peduli. Kita juga mengundang tamu-tamu hotel ataupun karyawan yang mau donor darah kita persilahkan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488//trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178779//nikita_mirzani-hSsk_large.jpg
Tampak Pucat, Nikita Mirzani: Udah Lama Banget Enggak Nyedot Darah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173846//donor_darah-fVbv_large.jpg
PMI Kejar Kebutuhan Darah Nasional, DPD: Give Blood, Give Hope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171567//donor_darah-sJ6d_large.jpg
Gen Z Donor Darah Yuk! Manfaatnya Ganda: Sehat Diri dan Tolong Sesama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/11/3170634//alfamart_donor_darah-KeYG_large.JPG
26.000 Kantong Donor Darah Alfamart Nyalakan Harapan Intan dan Ribuan Pasien Thalassemia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement