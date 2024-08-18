Peringati HUT ke-79 RI, Lido Lake Resort Gelar Pound Colour dan Donor Darah Bersama MNC Peduli

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar Pound Colour Independence dan Donor darah di kawasan Lido Adventure Park, Cigombong, Kabupaten Bogor. Acara ini digelar dalam rangkaian untuk memeriahkan HUT ke-79 RI.

"Untuk kegiatan hari ini adalah rangkaian peringatan HUT Indonesia ke-79 kami mengadakan event pound colour spesial Hari Kemerdekaan," kata Marketing Communication Manager Lido Lake Resort M. Rizki Sutrisna kepada MNC Portal, Minggu (18/8/2024).

Adapun acara ini pun sangat meriag karena diikuti oleh sekitar 170 peserta dari komunitas olahraga pound fit di Bogor. Ditambah juga dengan kegiatan sosial berupa donor darah bersama MNC Peduli.

"Selain pound colour kita juga melakukan acara CSR (Corporte Social Responsbility) yaitu donor darah. Kita memadukan healty and charity. Healty itu mengadakan pound fit dan charity-nya mengadakan donor darah dengan MNC Peduli. Kita juga mengundang tamu-tamu hotel ataupun karyawan yang mau donor darah kita persilahkan," ungkapnya.