Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Terima Silaturahmi Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara silaturahmi bersama Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). Menurut pantauan Okezone, Angela hadir di Kantor DPP Perindo pada pukul 16.40 WIB.

Angela tampil anggun saat tiba di lokasi silaturahmi. Dengan busana kemeja putih dan celana panjang hitam, Angela turun dari mobil dan berjalan memasuki gedung.

Angela juga terlihat menebar senyuman dan menyapa awak media. Terlihat ia berjalan sembari memberikan senyumannya kepada awak media dan memasuki Kantor DPP Partai Perindo.

Sementara itu, kegiatan silaturahmi ini merupakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dengan Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Seperti diketahui, Ridwan Kamil diusung oleh Partai Golkar untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Selain itu, Angela Tanoesoedibjo juga akan memberikan pernyataan dukungan kepada NTT dan kepulauan Riau.

(Khafid Mardiyansyah)