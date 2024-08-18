Pound Pro Apresiasi Lido Adventure Park: Suasananya Menyatu dengan Alam

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar Pound Colour Independence dan Donor darah di kawasan Lido Adventure Park, Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI ini disambut baik bagi komunitas olahraga pound fit.

"Kami Pound Pro dari Kota dan Kabupaten Bogor, kebetulan kami diundang salah satu komunitas yang ada di sekitar sini namanya Glam Club yang bekerja sama dengan Lido Lake Resort dan juga Lido Adventure Park," kata Pound Pro, Lidia Intan, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, suasana di Lido Adventure Park ini sangat mendukung terutama untuk olahraga pound fit. Karena, menyatu dengan alam dengan udara sejuk lengkap dengan pemandangan Gunung Salak, Gede dan Pangrango,

"Ini suasana yang baru sih, yang biasa kita dalam ruangan atau studio ini suasana baru," ungkapnya.

Acara ini pun sangat meriah dan para peserta sangat senang. Ditambah, bisa langsung melihat berbagai satwa dan aktivitas lain di Lido Adventure Park ini.