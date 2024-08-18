Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pound Pro Apresiasi Lido Adventure Park: Suasananya Menyatu dengan Alam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:20 WIB
Pound Pro Apresiasi Lido Adventure Park: Suasananya Menyatu dengan Alam
Lido
A
A
A

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar Pound Colour Independence dan Donor darah di kawasan Lido Adventure Park, Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI ini disambut baik bagi komunitas olahraga pound fit.

"Kami Pound Pro dari Kota dan Kabupaten Bogor, kebetulan kami diundang salah satu komunitas yang ada di sekitar sini namanya Glam Club yang bekerja sama dengan Lido Lake Resort dan juga Lido Adventure Park," kata Pound Pro, Lidia Intan, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, suasana di Lido Adventure Park ini sangat mendukung terutama untuk olahraga pound fit. Karena, menyatu dengan alam dengan udara sejuk lengkap dengan pemandangan Gunung Salak, Gede dan Pangrango,

"Ini suasana yang baru sih, yang biasa kita dalam ruangan atau studio ini suasana baru," ungkapnya.

Acara ini pun sangat meriah dan para peserta sangat senang. Ditambah, bisa langsung melihat berbagai satwa dan aktivitas lain di Lido Adventure Park ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488//trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178779//nikita_mirzani-hSsk_large.jpg
Tampak Pucat, Nikita Mirzani: Udah Lama Banget Enggak Nyedot Darah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173846//donor_darah-fVbv_large.jpg
PMI Kejar Kebutuhan Darah Nasional, DPD: Give Blood, Give Hope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171567//donor_darah-sJ6d_large.jpg
Gen Z Donor Darah Yuk! Manfaatnya Ganda: Sehat Diri dan Tolong Sesama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/11/3170634//alfamart_donor_darah-KeYG_large.JPG
26.000 Kantong Donor Darah Alfamart Nyalakan Harapan Intan dan Ribuan Pasien Thalassemia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement