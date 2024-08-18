Ridwan Kamil Tiba di DPP Partai Perindo, Langsung Tebar Senyuman

JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024) sore.

Pantau anak-anak MNC Portal Indonesia di lokasi, pria yang akrab disapa Kang Emil itu tiba di Markas DPP Partai Perindo sekitar pukul 17.10 WIB.

Kang Emil terlihat memakai kemeja putih polos yang dikombinasikan dengan celana berwarna hitam serta berpeci.

Setibanya di Kantor Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap ini, Kang Emil disambut Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil tidak memberikan sepatah kata. Ia hanya melambaikan tangan ke awak media yang sudah menunggunya.



(Khafid Mardiyansyah)