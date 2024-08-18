Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Gagasan Ridwan Kamil Sebagai Cagub DKI Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Kegiatan silaturahmi ini juga membahas beberapa gagasan dari Ridwan Kamil terkait pencalonannya di Pilgub DKI Jakarta 2024. Salah satunya yang menarik ialah soal social housing.

Angela menjelaskan gagasan tersebut merupakan ide yang cemerlang karena dapat memberikan solusi pada anak muda perihal dapat mengakses tempat tinggal yang layak, terjangkau dan bisa dekat dari tempat kerja.