INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Silaturahmi Cagub DKI, Intip Momen Angela Tanoesoedibjo Kompak Duduk Bareng Ridwan Kamil

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:37 WIB
Terima Silaturahmi Cagub DKI, Intip Momen Angela Tanoesoedibjo Kompak Duduk Bareng Ridwan Kamil
Ridwan Kamil dapat dukungan Perindo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Angela tiba di Kantor DPP Partai Perindo sekitar pukul 16.40 WIB. Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil tiba di Kantor DPP Partai Perindo sekitar pukul 17.00 WIB.

“Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengab kesejahteraan masyarakat khususnya karna saya juga warga Jakarta. Jadi petanyaan pertama yang saya lontarkan adalah mau dibawa kemana Jakarta ini pak,” ungkap Angela.

Angela dan Ridwan Kamil pun kompak mengenakan busana serba putih di momen silaturahmi ini. Terlihat pula keduanya duduk bersama di tengah kegiatan silaturahmi ini. 

Nampak senyum terpancar di wajah Angela dan RK saat duduk bersama di momen silaturahmi ini. Terlihat kegiatan silaturahmi tersebut juga penuh kehangatan.

Angela pun mengungkap gagasan Ridwan Kamil untuk DKI Jakarta yang dianggap cemerlang dan sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo untuk mensejahterahkan masyarakat. Angela mengungkap ada lebih dari 70 gagasan dari Ridwan Kamil yang diharap bisa membangun kota Jakarta semakin maju.

 

Halaman:
1 2
      
