Pria Lansia Ditemukan Tewas di Kamar Wisma Puncak Bogor

BOGOR - Pria berinisial JN (65) ditemukan tewas di dalam kamar wisma di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasadnya langsung dievakuasi ke RSUD Ciawi.

Menurut Kapolsek Megamendung AKP Dedi Hermawan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB siang. Berawal ketika JN datang ke hotel bersama teman perempuannya berinisial WS.

"WS memanggil karyawan wisma bahwa korban sudah tergeletak di atas kasur," kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Karyawan wisma pun mencoba untuk menggerakkan tubuh JN tetapi tidak ada respons. Hal itu langsung dilaporkan kepada pihak Polsek Megamendung.

"Setelah dicek awal orang tersebut telah meninggal dunia," ujarnya.

Sejauh ini, polisi tidak menemukan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh JN. Selanjutnya, jasad JN dibawa ke RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor.

"Korban meninggal dunia dikarenakan sakit dan sudah dalam penanganan pihak RSUD Ciawi. Keluarga pun sudah diinformasikan keberadaan korban untuk penjemputan," pungkasnya.



(Arief Setyadi )