Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Lansia Ditemukan Tewas di Kamar Wisma Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:33 WIB
Pria Lansia Ditemukan Tewas di Kamar Wisma Puncak Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial JN (65) ditemukan tewas di dalam kamar wisma di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasadnya langsung dievakuasi ke RSUD Ciawi.

Menurut Kapolsek Megamendung AKP Dedi Hermawan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB siang. Berawal ketika JN datang ke hotel bersama teman perempuannya berinisial WS.

"WS memanggil karyawan wisma bahwa korban sudah tergeletak di atas kasur," kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Karyawan wisma pun mencoba untuk menggerakkan tubuh JN tetapi tidak ada respons. Hal itu langsung dilaporkan kepada pihak Polsek Megamendung.

"Setelah dicek awal orang tersebut telah meninggal dunia," ujarnya.

Sejauh ini, polisi tidak menemukan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh JN. Selanjutnya, jasad JN dibawa ke RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor.

"Korban meninggal dunia dikarenakan sakit dan sudah dalam penanganan pihak RSUD Ciawi. Keluarga pun sudah diinformasikan keberadaan korban untuk penjemputan," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069123/ilustrasi-AD4p_large.jpg
Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068284/mayat-pAsm_large.jpg
Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068198/mayat-LQ5b_large.jpg
7 Remaja Tewas di Kali Bekasi, Jika Polisi Terbukti Bersalah Bakal Disikat Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066079/mayat-t9R4_large.jpg
7 Jasad Pria Bergelimpangan di Kali Bekasi Pelaku Tawuran yang Diduga Dikepung Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066061/mayat-G6kg_large.jpg
Breaking News! Tujuh Jasad dengan Kondisi Mengenaskan Ditemukan Bergelimpangan di Kali Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/519/3065264/mayat-fzbn_large.jpeg
2 Mahasiswi Terjun ke Jurang di Bromo, 1 Tewas Mengenaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement