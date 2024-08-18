Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peserta Pound Colour Independence dan Donor darah di Lido Adventure Park : Program Ini Sangat Bermanfaat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:33 WIB
Peserta Pound Colour Independence dan Donor darah di Lido Adventure Park : Program Ini Sangat Bermanfaat
Lido
A
A
A

BOGOR - Kegiatan Pound Colour Independence dan Donor darah yang digelar Lido Lake Resort by MNC Hotel di Lido Adventure Park, Cigombong, Kabupaten Bogor dinilai sangat positif oleh para peserta.

Salah satunya dikatakan oleh Anna, peserta asal Bogor mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan manfaat bagi banyak orang.

"Saya dari Bogor, saya hari ini berkegiatan di Lido dengan acara paginya saya ikut pound fit dari jam 07.00 WIB sampai jam 10.00 WIB. Lalu  ternyata di sini ada acara donor darah jadi saya ikutan. Program ini sangat bagus menurut saya, bermanfaat juga buat yang membutuhkan darahnya," kata Anna kepada MNC Portal, Minggu (18/8/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
