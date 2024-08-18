Tawuran Diduga Dipicu Knalpot Brong, Satu Orang Tewas di Rancabungur Bogor

BOGOR - Remaja berinisial RM (18), meninggal dunia usai terlibat tawuran di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mencari para pelaku.

Kapolsek Rancabungur Ipda Azis Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.20 WIB pagi tadi. Awalnya, dua kelompok yang masing-masing berjumlah sekitar 20 orang terlibat tawuran.

"Janjian tawuran menggunakan celurit," kata Azis dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Dalam tawuran tersebut, korban RM mengalami luka robek senjata tajam di bagian punggung. Korban meninggal dunia dalam perjalaan ke rumah sakit.

"Kejadian tawuran diduga terjadi akibat bersinggungan knalpot brong motor," jelasnya.

Polisi sudah memeriksa 2 orang saksi dan menyita barang bukti cerulit yang digunakan untuk tawuran. Saat ini, polisi masih melakukan prosee penyelidikan lebih lanjut untuk mencari identitas pelaku.

"Identitas para pelaku belum diketahui masih dalam penyelidikan. Masyarakat apabila menemukan hal yang bisa membantu atas kejadian tersebut untuk segera melaporkan ke kepolisian," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)