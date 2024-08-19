PKB Mantap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Termasuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan dukungan ke pemerintahan mendatang di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dipastikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah mencermati berbagai pertimbangan.

“Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB, kita pertimbangkan akan memantapkan perjalanan koalisi dengan pemerintahan yang akan datang,” kata Muhaimin Iskandar, Minggu (18/8/2024).

Cak Imin mengatakan, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan kewajiban moral. Bahkan, menurutnya banyak sekali kesamaan antara PKB dan Gerindra.

“Kerakyatan kemudian kesamaan visi perjuangan, dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu, PKB akan berkoalisi dengan pemerintah,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, PKB juga bakal mendukung program-program yang disiapkan Prabowo-Gibran termasuk program makan bergizi gratis. Cak Imin menyebut bahwa segelintir program itu harus disiapkan dengan baik.

“Jadi karena PKB sudah memantapkan diri berkoalisi dengan Gerindra, tentu secara moral kita akan mendukung semua program-program Pak Prabowo, termasuk program makan siang gratis. Tentunya harus betul-betul disiapkan dengan baik,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )