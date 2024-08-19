PKB Gelar Wayangan dengan Lakon Pandawa Boyong di Gedung Halaman DPR

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar wayangan bersama duo dalang kondang, Ki Anom Dwijokangko dan Cahya Kuntadi dengan lakon Pandawa Boyong di halaman Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024)

Pandawa Boyong adalah sebuah cerita yang berlatar setelah perang Baratayudha, sebuah perang dahsyat antara Pandawa dan Kurawa.

"Ya dalam rangka menyambut Muktamar Bali, PKB besok malam akan menggelar pagelaran wayang kulit. Kita tirakatan agar Muktamar nanti berjalan lancar dan sukses," kata Bendahara Muktamar PKB Banbang Susanto di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Dikatakan Bambang, pagelaran wayang kulit menyajikan kisah-kisah kehidupan inspiratif tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang kemudian disajikan dalam cerita yang menarik.

Di samping itu, lanjut Bambang, pagelaran wayang juga menjadi media bagi PKB untuk merekatkan ikatan emosional setiap kader dengan kolega politik maupun masyatakat umum.

"Pagelaran ini terbuka untuk umum. Kami juga ngundang pimpinan DPR, ketua-ketua fraksi DPR RI, juga tentu kader dan pengurus PKB. Nanti Gus Muhaimin hadir," tegas Bambang.

Bendahara Umum DPP PKB itu menambahkan, pihaknya juga membuka stand UMKM. Pagelaran ini juga akan tayangkan live streaming di beberapa kanal youtube.