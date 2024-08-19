Buka Munas IV Hanura, OSO Minta Jadikan Ajang Introspeksi Bersama

JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV di Bali pada 18-20 Agustus 2024. Tema yang diangkat "Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu."

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, bahwa Munas merupakan agenda politik lima tahunan. Bukan hanya memilih ketua umum periode 2024-2029, namun ajang untuk introspeksi diri.

"Ini agenda politik lima tahunan. Tidak hanya untuk memilih ketua umum, melainkan untuk introspeksi kita bersama, dan menyusun agenda politik ke depan," ujar OSO dalam sambutannya, dikutip Minggu (18/8/2024).

Sebelum OSO menyampaikan orasi politiknya, pria kelahiran Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar) itu mendapatkan kejutan dari para kader.

Ribuan kader dari DPP, DPD, hingga DPC seluruh Indonesia menyanyikan lagu selamat ulang tahun dari ribuan kader Partai Hanura. Momen itu pun mengejutkan OSO yang diketahui berulang tahun ke-74.

Ribuan kader mengucapkan selamat, sementara OSO tampak gembira dan membalasnya dengan senyuman. Selepas itu, OSO melanjutkan, selama 8 tahun dirinya memimpin Hanura telah melewati suka dan duka bersama jutaan kader.

"Tantangan, gangguan, rongrongan, yang ingin menghancurkan partai, kita hadapi dengan kemenangan. Hingga kini, Hanura masih berdiri kokoh," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019.

OSO menegaskan, bahwa semangat yang dilatari persahabatan, persaudaraan berhasil membentuk kader yang memiliki solidaritas, militansi, dan menjadi petarung tangguh. Sehingga siap untuk menghadapi segala medan pertempuran.

Bangkit, Jaya, Menang, Hanura," kata OSO disambut riuh kader.