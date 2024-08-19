Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bebas Bersyarat, Jessica Wongso ke Keluarga Mirna: I'm Sorry for Your Feels

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |01:43 WIB
Bebas Bersyarat, Jessica Wongso ke Keluarga Mirna: I'm Sorry for Your Feels
Jessica Kumala Wongso (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso menyampaikan rasa duka citanya atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Kendati, sejak awal hingga kini, dia merasa tak melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya.

"And also, for Mirna's family, well, I am sorry for your feels, because it's my biggest condolences," ujar Jessica, Minggu (18/8/2024).

Pasca-bebas bersyarat, Jessica tetap menyampaikan belasungkawanya atas meninggalnya Mirna tersebut. Ia sendiri hingga kini masih merasa jika dia tak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Meski dalam putusan persidangan, kata dia, hakim memberikan vonis padanya bersalah. Dia tetap menghormati putusan hak tersebut dan dia tetap menjalaninya sesuai aturan.

"Apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya, biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri saja, cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, putusan pengadilan itu tetap harus saya hargai dan saya hormati," tuturnya.

Adapun soal ada tidaknya rencana untuk mengunjungi rumah kediaman Mirna, Jessica mengaku, dia belum memikirkannya. Pasalnya, dia hingga saat ini saja belum tahu apa yang akan dilakukannya pasca bebas bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

"Saya untuk nanti malam daja saya belum tahu saya mau ngapain, jadi saya belum tahu ke depannya ngapain dan harus apakah saya akan melakukan itu atau tidak saya belum terpikir. Biar saya healing danulu sejenak, baru saya berpikir langkah berikutnya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
