HOME NEWS NASIONAL

Megawati Tentukan Nasib PDIP, Oposisi atau Tidak!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:30 WIB
Megawati Tentukan Nasib PDIP, Oposisi atau Tidak!
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya belum menentukan sikap apakah akan bergabung atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dalam lima tahun ke depan. Sebab, masih menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ya posisi PDIP itu jalan kerakyatan. Kita lihat bagaimana national call memanggil kami dan itu akan diputuskan dalam ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Saat ini, kata Hasto, PDIP masih fokus dalam menggerakkan moral dan kebenaran tanpa takut akan intimidasi. Terlebih saat ini Indonesia tengah merayakan HUT ke-79.

"Tugas kita sekarang adalah menggerakkan kekuatan moral, keluaran kebenaran. tugas kita mendorong dengan bulan Agustus ini tidak ada orang yang takut intimidasi dan mari kita tempatkan kekuasaan pada wataknya untuk rakyat, bukan keluarga," katanya.

Hasto menegaskan, PDIP akan mengikuti langkah Ir Soekarno dalam memerdekakan NKRI tempo dulu. Yakni, dengan melawan penyalahgunaan kekuasaan dan demokrasi.

"Loh, Bung Karno saja berjuang mendirikan republik ini dengan keluar masuk penjara, beliau berani, beliau selalu dengan kepala tegak agar rakyat bisa merdeka tanpa eksploitasi sehingga banyak pejuang bangsa, peristiwa 10 November 1945, kemudian resolusi jihad 22 Oktober 1945," katanya.

"Buat apa mereka berjuang mengorbankan diri kalau akhirnya kekuasaan disalahgunakan dan konstitusi di manipulasi? kalau demokrasi dibelokkan? Kalau anggaran negara digunakan untuk politik elektoral? Ini yang ingin dikoreksi oleh PDIP dan bulan Agustus ini akan menggelorakan semangat perjuangan itu," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
