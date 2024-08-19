Momen Hangat Pertemuan Angela Tanoesoedibjo dengan Para Bacagub di Markas Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, Bacagub Kepri, Ansar Ahmad, dan Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Pantauan Okezone, kegiatan silaturahmi ini berjalan dengan baik dan penuh kehangatan. Angela dan para Bacagub yang akan maju di Pilkada 2024 ini kompak mengenakan baju putih dan berbincang bersama.

Silaturahmi para Bacagub ini pun diterima baik oleh Partai Perindo. Selain menjadi momentum berbincang-bincang, Angela juga turut mendengarkan gagasan mereka untuk wilayah yang akan dibenahi. Angela mengatakan gagasan para Cagub ini begitu cemerlang bahkan selaras dengan tujuan Partai Perindo mensejahterahkan rakyat.

"Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kami sudah berbincang-bincang bersama Pak RK, Pak Ansar dan Pak Melki, ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo,” ujar Angela.

Dalam kegiatan silaturahmi ini, Angela dan para Bacagub juga terlihat duduk bersama. Setelah mendengar berbagai gagasan menarik, Partai Perindo pun resmi memberikan dukungan untuk para Bacagub yang hadir di Kantor DPP Partai Perindo ini.

Terlihat Angela saling berfoto bersama dengan Ridwan Kamil, Ansar Ahmad dan Melki Laka Lena. Senyum bahagia juga terpancar di wajah merah mewarnai jalannya momentum silaturahmi ini.

