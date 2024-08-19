Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Pertemuan Angela Tanoesoedibjo dengan Para Bacagub di Markas Perindo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |05:36 WIB
Momen Hangat Pertemuan Angela Tanoesoedibjo dengan Para Bacagub di Markas Perindo
Momen Hangat Pertemuan Angela Tanoesoedibjo dengan Para Bacagub di Markas Perindo (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, Bacagub Kepri, Ansar Ahmad, dan Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Pantauan Okezone, kegiatan silaturahmi ini berjalan dengan baik dan penuh kehangatan. Angela dan para Bacagub yang akan maju di Pilkada 2024 ini kompak mengenakan baju putih dan berbincang bersama.

Silaturahmi para Bacagub ini pun diterima baik oleh Partai Perindo. Selain menjadi momentum berbincang-bincang, Angela juga turut mendengarkan gagasan mereka untuk wilayah yang akan dibenahi. Angela mengatakan gagasan para Cagub ini begitu cemerlang bahkan selaras dengan tujuan Partai Perindo mensejahterahkan rakyat.

"Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kami sudah berbincang-bincang bersama Pak RK, Pak Ansar dan Pak Melki, ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo,” ujar Angela.

Dalam kegiatan silaturahmi ini, Angela dan para Bacagub juga terlihat duduk bersama. Setelah mendengar berbagai gagasan menarik, Partai Perindo pun resmi memberikan dukungan untuk para Bacagub yang hadir di Kantor DPP Partai Perindo ini.

Terlihat Angela saling berfoto bersama dengan Ridwan Kamil, Ansar Ahmad dan Melki Laka Lena. Senyum bahagia juga terpancar di wajah merah mewarnai jalannya momentum silaturahmi ini.

“Senang sekali bisa mendengar langsung gagasan dari para calon gubernur kita. Ini mau dibawa kemana wilayah-wilayahnya. Kami dari Partai Perindo sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” jelas Angela.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement