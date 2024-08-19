Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Benarkan Jokowi Akan Lantik Menteri, Wamen dan Kepala Badan Baru Pagi Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:02 WIB
Istana Benarkan Jokowi Akan Lantik Menteri, Wamen dan Kepala Badan Baru Pagi Ini
Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Istana Kepresidenan membernarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, Senin (19/8/2024) pagi. Selain menteri, Jokowi juga akan melantik wakil menteri dan kepala badan.

"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Ari mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle antara lain Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, kata Ari, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.

"Terkait  siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," tambahnya.

 

