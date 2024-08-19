Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Berikut Daftar Lengkap Perombakan Menteri Sepanjang Masa Jabatan 2019-2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:11 WIB
Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Berikut Daftar Lengkap Perombakan Menteri Sepanjang Masa Jabatan 2019-2024
Presiden Jokowi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada hari ini, Senin (19/8/2024). Sisa masa jabatannya yang tersisa sekitar dua bulan lagi tak menyurutkan langkah Jokowi untuk merombak para pembantunya.
 
Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memang bukan kali pertama melakukan perombakan kabinet. Namun, sudah dilakukan setahun menjabat atau para 2020.

Pada hari ini, dikabarkan ada sejumlah nama yang bakal keluar dari kursi kabinet. Salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dari PDIP, Yasonna H Laoly. Kabarnya, kursi Menkumham bakal diisi politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Kemudian, ada Raja Juli Antoni, politikus PSI yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak Juni 2022. Namun, namanya santer diisukan akan menggeser posisi Siti Nurbaya (Nasdem) dari kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Selanjutnya ada Bahlil Lahadalia dikabarkan masuk dalam isu kocok ulang menteri. Saat ini, ia merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil santer dikabarkan akan digeser menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Kursi menteri yang ditinggal Bahlil kabarnya akan diisi Rosan Perkasa Roeslani. Ia merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf pada 2019. Lalu, kembali menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

 

Halaman:
1 2 3
      
