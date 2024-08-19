Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Dukung Ansar-Nyanyang di Kepri dan Emanuel-Johanis di NTT karena Kapasitasnya Luar Biasa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:22 WIB
Perindo Dukung Ansar-Nyanyang di Kepri dan Emanuel-Johanis di NTT karena Kapasitasnya Luar Biasa
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyerahkan surat pernyataan dukungan atau B1-KWK ke pasangan Ansar Ahmad-Nyanyang Haris di Pilkada Kepulauan Riau dan duet Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma di Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024.

Wakil Ketua Umum Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa keputusan Perindo mendukung dua pasangan tersebut dilatarbelakangi kapasitas.

“Kita menyerahkan surat persetujuan atau B persetujuan KWK kepada bacalon Kepri dan NTT itu sudah melalui proses yang cukup panjang di Partai Perindo,” kata Ferry kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).

Ia mengatakan, Perindo mempertimbangkan banyak hal terutama kapasitas yang luar bisa. Ia pun berharap kedua pasangan itu mampu memenangkan Pilkada.

“Kita sudah mempertimbangkan banyak hal terutama kapasitas-kapasitas beliau yang luar biasa dan kita memberikan rekomendasi kepada beliau,” tegasnya.

(Salman Mardira)

      
