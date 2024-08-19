Profil Supratman Andi Agtas Calon Menkumham Pengganti Yasonna Laoly

JAKARTA - Supratman Andi Agtas santer dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Hamonangan Laoly. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Istana Kepresidenan telah membernarkan bahwa Presiden Jokowi akan melantik menteri, wakil menteri dan kepala badan sekitar pukul 09.30 WIB nanti.

"Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa menteri, wakil menteri dan beberapa kepala badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.

"Terkait siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," tambahnya.

Yasonna Laoly dikabarkan akan digeser dari Menkumham dan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra.

Supratman merupakan pria kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969. Ia pernah jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Kiprah sebagai anggota legislatifnya dimulai sejak tahun 2014. Saat itu dia pertama kali masuk terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi III.