Yasona Laoly Dicopot dari Menkumham, PDIP : Kami Tidak Mempermasalahkan

JAKARTA - Yasona Laoly dikabarkan akan dicopot dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) oleh Presiden Jokowi dan digantikan dengan politikus Gerindra, Supratman Andi Atgas. PDI Perjuangan merespons isu pencopotan Yasonna yang merupakan kadernya dari kabinet Jokowi.

Jokowi dijadwalkan akan melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi. Salah satunya posisi yang akan berganti orang menurut kabar adalah Menkumham dari Yasonna ke Supratman.

Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan bahwa reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

"Kalau soal mencopot menteri itu hak Presiden," kata Chico saat dihubungi.

Chico menegaskan bahwa PDI Perjuangan tak permasalahkan bila Jokowi mencopot menteri yang berlatar dari partainya.

"Bila yang bersangkutan merasa perlu mencopot menteri dari PDI Perjuangan, tentu kami tidak akan mempermasalahkan," tegas Chico.

Istana Kepresidenan telah membenarkan bahwa Presiden Jokowi akan melantik menteri, wakil menteri dan kepala badan sekitar pukul 09.30 WIB nanti.

"Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa menteri, wakil menteri dan beberapa kepala badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.

"Terkait siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," tambahnya.