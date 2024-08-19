Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Tragis Dokter India Diperkosa dan Dibunuh usai Bekerja di Rumah Sakit 36 Jam Non Stop

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |07:36 WIB
Kronologi Tragis Dokter India Diperkosa dan Dibunuh usai Bekerja di Rumah Sakit 36 Jam Non Stop
Kronologi Tragis Dokter India Diperkosa dan Dibunuh usai Bekerja di Rumah Sakit 36 Jam Non Stop (Foto; Reuters)
JAKARTA - Kronologi tragis dokter India diperkosa dan dibunuh usai bekerja di rumah sakit 36 jam non stop. Kasus ini menjadi viral serta trending di dunia.

Beberapa ingin tahu kronologi tragis dokter India diperkosa dan dibunuh usai bekerja di rumah sakit 36 jam non stop.  Adapun, korban dokter tersebut bernama Moumita Debnath.

Dia seorang dokter siswa sarjana (PGT) tahun kedua di R.G Kar Medical College di Kolkata Utara. Tentunya kasus kematiannya membuat Dokter di India mogok serta meminta keadilan.

Sebabm kronologi tragis dokter India diperkosa dan dibunuh usai bekerja di rumah sakit 36 jam non stop membuat dokter di India. Sebab,  Moumita, seorang mahasiswa pascasarjana tahun kedua, ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan.

Dilansir Hindiaparrika, jasadnya ditemukan di aula seminar rumah sakit, setengah telanjang, dengan tanda-tanda penyerangan permekosaan berat.

Pada malam kematiannya, Moumita sedang bertugas di rumah sakit dan memutuskan untuk beristirahat di aula seminar karena kurangnya fasilitas istirahat yang layak. Jasadnya ditemukan keesokan paginya oleh staf rumah sakit, dan kecurigaan langsung muncul bahwa ia telah diserang dan dibunuh.

Laporan otopsi mengungkapkan rincian yang mengerikan. Para dokter yang memeriksa laporan tersebut mengindikasikan bahwa sifat luka-luka tersebut menunjukkan kemungkinan pemerkosaan dengang banyak pelaku. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah besar 150ml sperma ditemukan di tubuhnya, yang menyiratkan bahwa banyak pelaku mungkin terlibat.

Laporan tersebut juga mencatat cedera yang menyebabkan pendarahan dari mata, detail yang telah menyebabkan kejutan dan ketidakpercayaan tambahan.

 

