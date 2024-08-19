Reshuffle Kabinet Hari Ini, Yasonna Laoly Diganti dan Arifin Tasrif Dicopot Jokowi

JAKARTA - Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak atau reshuffle kabinet, Senin (19/8/2024). Selain menteri, Jokowi juga akan melantik wakil menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta Pusat dijadwalkan pukul 09.30 WIB.

Beredar kabar Yasonna Laoly akan diganti dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penggantinya adalah politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Begitu juga dengan Arifin Tasrif yang diisukan dicopot dari Menteri ESDM dan diganti oleh Bahlil Lahadalia. Kemudian kursi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi Rosan Roeslani, Ketua TKN Prabowo-Gibran.

"Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait jadwal pelantikan hari ini.

Ari mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.

"Terkait siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," tambahnya.