Istana Sebut Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini untuk Persiapan Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran

JAKARTA - Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa reshuffle kabinet hari ini untuk persiapan transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pengangkatan menteri, wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Ari dalam keterangannya ke wartawan.

Ari mengatakan bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan baru di Istana Negara pukul 09.30 WIB nanti.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yg akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ujarnya.

Berikut daftar isu pergantian menteri dalam reshuffle kabinet hari ini :