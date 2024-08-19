Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Sebut Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini untuk Persiapan Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:13 WIB
Istana Sebut Jokowi <i>Reshuffle</i> Kabinet Hari Ini untuk Persiapan Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran 
Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: ANTARA)
A
A
A

JAKARTA - Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa reshuffle kabinet hari ini untuk persiapan transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pengangkatan menteri, wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Ari dalam keterangannya ke wartawan.

Ari mengatakan bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan baru di Istana Negara pukul 09.30 WIB nanti.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yg akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ujarnya.

Berikut daftar isu pergantian menteri dalam reshuffle kabinet hari ini :

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185957//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-gZ5m_large.jpg
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185917//pemerintah-QV4I_large.jpg
Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185896//erick_thohir-T5gM_large.jpg
Kontingen SEA Games 2025 Berangkat Awal Desember, Tanggal Pelepasan Menunggu Konfirmasi Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185862//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-gtXO_large.jpg
Prabowo Beri Rehabilitasi untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185684//prabowo_perintahkan_menhan_sjafrie_tindak_tegas_tambang_ilegal-ZxVq_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhan Sjafrie Tindak Tegas Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185686//mendagri_tito_karnavian-WEFo_large.jpg
Prabowo Perintahkan Audit RS di Papua Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement