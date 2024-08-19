Reshuffle Kabinet Hari Ini, Angga Raka Prabowo Akan Dilantik Jadi Wamenkominfo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mereshuffle kabinet hari ini. Jokowi dijadwalkan turut melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024) pagi ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Angga Raka Prabowo yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra akan dilantik jadi wakilnya hari ini.

"Angga Raka Prabowo," kata Budi dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Budi menjelaskan alasan dilantiknya Wamenkominfo baru karena sejumlah tugas di Kemenkominfo yang harus segera dituntaskan.

"Sejumlah hal yang harus dituntaskan dalam waktu singkat, Aturan turunan dan kelembagaan untuk pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi, Percepatan pemberantasan judi online, Perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional (dan) Pemanfaatan AI untuk pelayanan publik," kata Budi.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya mengatakan bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara pukul 09.30 WIB nanti.

Ari mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle antara lain Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, kata Ari, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," ungkapnya.