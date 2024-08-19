Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Supratman Andi, Hasan Nasbi dan Angga Prabowo Tiba di Istana untuk Dilantik Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:57 WIB
Supratman Andi, Hasan Nasbi dan Angga Prabowo Tiba di Istana untuk Dilantik Jokowi
Sufmi Dasco Ahmad (Okezone.com/Raka)
JAKARTA - Beberapa calon menteri dan wakil menteri telah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri pelantikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (19/8/2024). Mereka di antaranya Supratman Andi Agta, Angga Raka Prabowo, dan Hasan Nasbi.

Pantauan Okezone, tampak tiba terlebih dahulu Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad bersama Taruna Ikrar yang disebut bakal dilantik menjadi Kepala BPOM sekitar pukul 08.17 WIB. 

Tak lama hadir Supratman Andi Agtas yang akan dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna H Laoly.

Saat wartawan mewawancarai Dasco, Angga Raka Prabowo melintas dibelakang wartawan. Angga sendiri bakal dilantik menjadi Wamen Kominfo.

Tidak lama setelahnya tiba Hasan Nasbi sekitar pukul 08.21 WIB. Hasan disebut bakal dilantik menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

"Saya pagi ini mengantar kawan-kawan yang akan dilantik baik menjadi menteri maupun kepala badan yang akan dilantik oleh Pak Presiden pada hari ini," kata Dasco.

Dasco menyebut bahwa pelantikan beberapa menteri baru dan Wamen juga untuk mengsingkronisasikan Pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo.

"Ya kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi," kata Dasco.

Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi) bakal melantik beberapa menteri, wakil menteri dan kepala badan hari ini.

"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya.

 

