INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Daftar 6 Kader PDIP yang Masih Menjabat Menteri Usai Jokowi Reshuffle Yasonna

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:16 WIB
Ini Daftar 6 Kader PDIP yang Masih Menjabat Menteri Usai Jokowi Reshuffle Yasonna
Jokowi Gelar Sidang Kabinet di IKN/antara
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Supratman Andi Atgas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (19/8/2024).

Pelantikan Supratman sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Saya tahu pimpinan yang akan datang yang 09.30 WIB akan dilantik, sahabat saya di Balai,” kata Yasonna dalam sambutannya pada upacara Hari Pengayoman di Kantor Kemenkumham, Senin (19/8/2024).

“Orang yang rendah hati, orang yang selama ini bekerja sama dengan saya dalam prolegnas, dalam membahas beberapa UU dan saya minta kepada saudara dukung beliau, berikan yang terbaik karena kita melihat institusi ini, bukan melihat personal," lanjut kader senior PDIP tersebut.

Masih dalam kesempatan yang sama, ia meminta jajarannya untuk bekerja sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan untuk tidak membeda-bedakan siapa pun menterinya.

"Saya berpesan kepada saudara semua agar memberi yang terbaik dari saudara. You have to do your best untuk Kementerian ini siapapun pimpinan saudara nantinya," tandasnya.

Di sisi lain, kursi PDIP di kabinet berkurang, Yasonna direshuffle. Saat ini, hanya tersisa 4 kader PDIP yang duduk di Kementerian.

Namun belakangan, dua Menteri Jokowi ikut bergabung ke dalam partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Sehingga ada enam Menteri dari PDIP yang masih di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Berikut ini daftar lengkapnya:

 

Halaman:
1 2 3
      
