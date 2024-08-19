Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Reshuffle Kader PDIP Yasonna Laoly, Reaksi Megawati Mencengangkan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:31 WIB
Jokowi Reshuffle Kader PDIP Yasonna Laoly, Reaksi Megawati Mencengangkan!
Megawati Video Call Jokowi saat Lebaran/IG Puan Maharani
A
A
A

JAKARTA - Yasonna H. Laoly mengaku telah melapor ke Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dirinya yang reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna yang juga politikus senior PDIP itu mengungkapkan, saat menerima laporan reshuffle dirinya, Megawati merespons dengan sangat santai.

"Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu, saya sampaikan, 'Bu beredar kabar ini (dirinya direshuffle)', 'yaudah gapapa, kan lazim'," kata Yasonna saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Senin (19/8/2024).

Yasonna mengatakan, Megawati paham betul bagaimana mekanisme dalam penunjukan Menteri. Pasalnya kata dia, Megawati pun pernah menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Beliau itu pernah presiden, pernah tau bagaimana hak prerogatif seorang presiden dalam siapa yang membantunya," ujarnya.

 

