HOME NEWS NASIONAL

Daftar Menteri dari Kader Gerindra yang Dilantik Jokowi di Reshuffle Kabinet

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:24 WIB
Daftar Menteri dari Kader Gerindra yang Dilantik Jokowi di Reshuffle Kabinet
Daftar Menteri dari Kader Gerindra yang Dilantik Jokowi di Reshuffle Kabinet/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Daftar Menteri dan Wakil Menteri dari kader Gerindra yang dilantik Jokowi di reshuffle kabinet, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Diketahui ada dua politikus Gerindra saat ini menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini, mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Atgas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, Senin (19/8/2024).

Berikut ini kader Gerindra yang dilantik Jokowi di reshuffle kabinet:

1.Supratman Andi Agtas               

Supratman Andi Atgas dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin (19/8/2024). Supratman dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengaku sudah menghubungi Yasonna sebelum pelantikan. Dirinya menyebut bahwa Yasonna merupakan teman baiknya.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak. Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan," kata Supratman.

 

Halaman:
1 2 3
      
