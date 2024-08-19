Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Ali Mochtar Ngabalin ke Hasto Usai Beberkan Rekaman Suara Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:18 WIB
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (foto: dok MPI)
JAKARTA - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal rekaman yang berisi dugaan ancaman penggunaan aparat negara.

Ngabalin menyebutkan, bahwa rekaman yang diputar oleh Hasto beberapa waktu yang lalu itu tidak utuh. Ia pun menyayangkan sikap Hasto yang tidak mengecek terlebih dahulu terkait omongan Presiden Jokowi itu.

“Itu kan pidato resmi Pak Presiden, jadi orang itu merekam lalu mengirim ke Pak Sekjen (Hasto. Jadi sayang juga Pak Sekjen tidak cek ulang),” kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Dia pun kemudian menyarankan agar Hasto bisa menahan emosi supaya tidak mudah mengeluarkan narasi-narasi yang belum terbukti kebenarannya.

“Makanya saya bilang dari awal, agak sedikit dibenahi emosi supaya kalau ada hal-hal seperti itu tidak terlalu cepat ditanggapi,” jelasnya.

 

      
Berita Terkait
Polemik Ijazah Berlarut-larut, Denny Indrayana: Kunci Ada di Tangan Jokowi!
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
4 Fakta Jokowi dan Gibran Kompak Pamer QRIS di Forum Internasional
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang
