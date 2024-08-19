Pesan Ali Mochtar Ngabalin ke Hasto Usai Beberkan Rekaman Suara Jokowi

JAKARTA - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal rekaman yang berisi dugaan ancaman penggunaan aparat negara.

Ngabalin menyebutkan, bahwa rekaman yang diputar oleh Hasto beberapa waktu yang lalu itu tidak utuh. Ia pun menyayangkan sikap Hasto yang tidak mengecek terlebih dahulu terkait omongan Presiden Jokowi itu.

“Itu kan pidato resmi Pak Presiden, jadi orang itu merekam lalu mengirim ke Pak Sekjen (Hasto. Jadi sayang juga Pak Sekjen tidak cek ulang),” kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Dia pun kemudian menyarankan agar Hasto bisa menahan emosi supaya tidak mudah mengeluarkan narasi-narasi yang belum terbukti kebenarannya.

“Makanya saya bilang dari awal, agak sedikit dibenahi emosi supaya kalau ada hal-hal seperti itu tidak terlalu cepat ditanggapi,” jelasnya.