Bahlil Sudah Terima Dukungan 38 DPD, Auto Jadi Ketum Golkar?

JAKARTA - Jelang pendaftaran calon Ketua Umum (Caketum) DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia disebut telah secara paripurna mendapatkan dukungan dari 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.

Dengan adanya dukungan paripurna itu, kata dia, Bahlil diyakini akan terpilih secara aklamasi sebagai ketum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"(Dukungan) Bukan hanya 34 (DPD I Golkar), sudah paripurna, berarti sudah 38 kalau paripurna," kata Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Partai Golkar, Idrus dalam jumpa persnya di Kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Saya sekali lagi dengan dukungan yang demikian besar dan seluruh daerah baik DPD 1 ya provinsi se-Indonesia maupun kabupaten kota dan pertemuan-pertemuannya berlangsung semalam semakin meyakinkan kita bahwa insya Allah saudara Bahlil Lahadalia terpilih dan ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum DPP Partai Golkar periode 2024 2029,"sambungnya.

Lebih lanjut, Idrus menganggap sosok Bahlil merupakan figur yang mempunyai potensi besar. Namun justru banyak menerima fitnah.

"Nah ini saya kira ya harus kita, jadi perlu ada kejujuran, nah setelah jujur ada pengakuan, nah saudara sekalian ini sudah berproses krn kejujuran ada pengakuan, ada fakta, bahwa saudara Bahlil Lahadalia menjadi menteri dari jalur profesional bukan dari jalur Partai Golkar," tuturnya.

"Sejatinya para petinggi Golkar para elite Golkar harus jujur mengakui dan berterima kasih dan salut kepada saudaea Bahlil karena bisa muncul menjadi menteri jalur profesional," kata dia melanjutkan.