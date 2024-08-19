Ini Isi Piagam Koalisi Jakarta Pendukung Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Isi Piagam Koalisi Jakarta pendukung Ridwan Kamil-Suswono, akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus resmi mendukung keduanya usai deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani membacakan isi Piagam Koalisi Jakarta pendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Piagam dukungan, pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud sebagai calon gubernur dan Dr. Ir. Suswono M.MA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala Daerah Khusus Jakarta tahun 2024," kata Muzani saat membacakan deklarasi.

Dikatakan Muzani, 12 partai politik yang tergabung dalam KIM Plus siap menangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Kedua belas partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).