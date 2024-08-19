Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringati Hari Juang Polri, Kapolri Minta Berikan Pengabdian Terbaik ke Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:10 WIB
Peringati Hari Juang Polri, Kapolri Minta Berikan Pengabdian Terbaik ke Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Istimewa.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 21 Agustus 2024 sebagai Hari Juang Polri. Ia meminta hal ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk memberikan pengabdian terbaik ke masyarakat.

"Bapak Kapolri menyampaikan pentingnya menjaga komitmen dan kesetian dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Kapolri berharap momentum peringatan tersebut juga dapat dijadikan refleksi seluruh personel Polri yang saat ini berperan sebagai generasi penerus bangsa maupun institusi Korps Bhayangkara.

"Beliau (Kapolri) menginginkan peringatan Hari Juang Polri juga menjadi momen refleksi bagi Polri untuk terus melanjutkan perjuangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengabdi sepenuh hati kepada bangsa dan negara," ujar Trunoyudo.

Untuk itu, menurut Trunoyudo, Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/95/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1325/VII/2024 tanggal 12 Agustus 204 tentang Tata Upacara Hari Juang Polri.

"Untuk pertama kalinya kami (Polri) memperingati Hari Juang Polri dengan menggelar upacara di Monumen Perjuangan Polri di Surabaya pada Rabu 21 Agustus 2024. Tema yang diambil pada Hari Juang Polri yaitu Dengan Semangat Proklamasi Polisi 1945, Polri Menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo.

 

