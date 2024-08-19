Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Suswono Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:37 WIB
Profil Suswono Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024
Profil Suswono pendamping Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024 (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

SUSWONO dipilih untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Sebanyak 12 partai politik, pun secara resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Lantas siapakan Suswono? Diketahui, ia adalah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah jadi Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Suswono merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PKS, lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 20 April 1959. Ia merupakan anak sulung dan memiliki 6 orang adik. 
Pendidikan Sarjana (S1) Suswono diselesaikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengambil studi Sosial Ekonomi Peternakan. 

Kemudian, Suswono kemudian melanjutkan studi magister di kampus yang sama pada jurusan Manajemen Agribisnis. Sementara jenjang S3-nya juga diambil di IPB jurusan Manajemen Bisnis. Dirinya juga aktif di sejumlah organisasi dan menduduki jabatan strategis. 

Sejumlah pengalaman di organisasi antara lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan IPB, Pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Tegal, Ketua PII Komisariat Slawi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement