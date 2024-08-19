Profil Suswono Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024

SUSWONO dipilih untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Sebanyak 12 partai politik, pun secara resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Lantas siapakan Suswono? Diketahui, ia adalah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah jadi Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Suswono merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PKS, lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 20 April 1959. Ia merupakan anak sulung dan memiliki 6 orang adik.

Pendidikan Sarjana (S1) Suswono diselesaikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengambil studi Sosial Ekonomi Peternakan.

Kemudian, Suswono kemudian melanjutkan studi magister di kampus yang sama pada jurusan Manajemen Agribisnis. Sementara jenjang S3-nya juga diambil di IPB jurusan Manajemen Bisnis. Dirinya juga aktif di sejumlah organisasi dan menduduki jabatan strategis.

Sejumlah pengalaman di organisasi antara lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan IPB, Pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Tegal, Ketua PII Komisariat Slawi.