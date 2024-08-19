Diusung 12 Parpol di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil : Simbol Rekonsiliasi

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa dukungan yang diberikan 12 partai politik dalam pencalonannya di Pilkada Jakarta menjadi simbol rekonsiliasi di daerah.

Mulanya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa dirinya bersama Suswono memohon doa restu dari semua partai politik. Menurutnya, tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan.

"Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini Pak Muzani adalah simbol dari rekonsiliasi," kata Kang Emil usai menerima piagam dukungan dari 12 partai politik yang dideklarasikan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Dimana, kata dia, rekonsiliasi ini sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsoliasi.

"Nah di skala wilayah, inilah yang ingin kita tunjukkan 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)