Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diusung 12 Parpol di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil : Simbol Rekonsiliasi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:50 WIB
Diusung 12 Parpol di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil : Simbol Rekonsiliasi
Ridwan Kamil dan Suswono. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa dukungan yang diberikan 12 partai politik dalam pencalonannya di Pilkada Jakarta menjadi simbol rekonsiliasi di daerah.

Mulanya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa dirinya bersama Suswono memohon doa restu dari semua partai politik. Menurutnya, tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan.

"Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini Pak Muzani adalah simbol dari rekonsiliasi," kata Kang Emil usai menerima piagam dukungan dari 12 partai politik yang dideklarasikan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Dimana, kata dia, rekonsiliasi ini sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsoliasi.

"Nah di skala wilayah, inilah yang ingin kita tunjukkan 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement