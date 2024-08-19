Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Pencopotan Yasonna Bentuk Konsolidasi Kekuasaan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:10 WIB
PDIP: Pencopotan Yasonna Bentuk Konsolidasi Kekuasaan!
PDIP: Pencopotan Yasonna Bentuk Konsolidasi Kekuasaan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencopot kadernya Yasonna H Laoly dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Reshuffle itu, dianggap langkah Jokowi untuk mengkonsolidasi kekuasaan untuk mengontrol Pemerintahan ke depan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Namun, kata dia, publik berhak untuk memberi catatan dan pertanyaan atas perombakan kabinet yang dilakukan di akhir Pemerintahan Jokowi.

"Pertama, apakah Pak Yasonna direshufle padahal kabinet kurang dua bulan itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan? Atau karena alasan politis, karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin" ujar Yasonna saat jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Selanjutnya, dia ia mempertanyakan pencopotan Yasonna apa ada kaitannya dengan mengikuti acara deklarasi Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Medan beberapa waktu lalu. Ketiga, ia mempertanyakan langkah Jokowi yang melakukan reshuffle kabinet di akhir masa jabatan.

"Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang artinya akan bisa menjadi 'beban' bagi pemerintahan selanjutnya," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
reshuffle kabinet PDIP jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement