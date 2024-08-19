Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Kantor DPP, Bahlil Bakal Daftar Caketum Partai Golkar

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:07 WIB
Tiba di Kantor DPP, Bahlil Bakal Daftar Caketum Partai Golkar
Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kantor DPP (foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tiba di Kantor DPP Partai Golkar untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Bahlil tiba di lokasi pada pukul ..WIB dengan beberapa pengawalan. Saat turun dari mobil, senyum nampak merekah di wajahnya, dia pun langsung menyapa awak media yang telah menunggu.

Usai menyapa awak media, Bahlil melanjutkan langkahnya untuk masuk ke Kantor DPP Partai Golkar dan melakukan pendaftaran.

"Saya siap (mendaftar), ini sudah datang. Nanti bicara yah setelah ini," kata Bahlil singkat, Senin (19/8/2024).

Sebagai informasi, Bahlil yang baru saja dilantik sebagai Menteri ESDM mendapatkan dukungan sebanyak 37 dari 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar. Hal tersebut diungkap Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily.

"Sejauh yang saya tahu sudah lebih dari 37 provinsi ya yang sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Bahlil mudah-mudahan bisa 38 (DPD)," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
